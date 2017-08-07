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InformNapalm підрахував, скільки видів зброї Росія притягла на Донбас

21:01, сьогодні 388 Читать новость на русском
Російська зброя
Російська зброя / Фото з відкритих джерел

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm ідентифікувала вже 44 типи озброєння та спецтехніки з Росії на Сході України.

Про це написав засновник проекту InformNapalm Роман Бурко у Facebook.

"За 6 місяців розвідники спільноти InformNapalm розширили базу даних на 11 типів військової техніки і озброєння. З 33 до 44 типів. Це найбільша база даних, яка підтверджена фактами OSINT-досліджень. Працюємо далі. Слідкуйте за оновленнями", – зазначив він.

З базою даних можна ознайомитися за посиланням.

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Теги: Новини України Зброя Україна – Росія
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