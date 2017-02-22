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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Інкасатор одного з банків викрав майже мільйон гривень

15:07, сьогодні 683 Читать новость на русском
Пограбували
Пограбували "Ощадбанк"

814 тисяч гривень недорахувалися у "Ощадбанку". Разом з ними зник й інкасатор.

Інцидент зі зникненням великої суми готівки трапився ще наприкінці 2016 року. Однак до правоохоронних органів керівництво мукачівського "Ощадбанку" звернулось тільки 6 січня, пише Мукачево.нет.

Єдиним підозрюваним у справі є екс-інкасатор та колишній співробітник ДСО, якого поліція вже оголосила у розшук.

Прес-служба "Ощадбанку" підтверджує, що факт крадіжки мав місце, а основна причина – людський фактор.

Ситуація з привласненням коштів колишнім співробітником Ощадбанку мала місце. Зазначаємо, що це безпрецедентний та поодинокий випадок у нашій практиці. Причина – виключно людський фактор, поведінка одного конкретного працівника з кількатисячної команди інкасаторів. Банк власноруч виявив злочин та повідомив про це правоохоронців,
– повідомили у "Ощадбанку".

Кошти клієнта, які привласнив собі екс-інкасатор, було відшкодовано банком у повному обсязі.

Читайте також: Нацбанк ліквідував ще один український банк

Теги: Україна Новини Закарпаття Кримінал Ощадбанк
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