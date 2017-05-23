09:57
23 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінград. Няша-перевіряша
Вєсті Кремля
22:31, 22 травня
Вєсті.UA. Наркотик Тимошенко. Економний Вілкул
Вєсті.UA
20:22, 22 травня
Про що зізналися кандидати до Верховного суду, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
23:45, 18 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Ціни на авіаквитки. Безвіз для українців
Випуск новин
22:27, 22 травня
Про вбивство Шеремета, конфлікт правоохоронних органів та реформи, – екс-заступник голови СБУ
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:56, 17 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Політика
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ

Іноземні експерти закликають до прозорого проведення конкурсу на голову Держгеонадр

09:52, сьогодні 13
American Chamber of Commerce in Ukraine
American Chamber of Commerce in Ukraine

Американська торговельна палата в Україні звернула увагу на важливість обрання голови Державної служби геології та надр України прозоро та згідно із законодавством.

Про це міжнародна організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Конкурс на цю посаду має відбутися вже завтра, 23 травня.

Як йдеться у відповідному зверненні, "проведення конкурсу у суворій відповідності до законодавства та на відкритих засадах, зможе стати запорукою необхідного реформування галузі та забезпечення раціонального підходу до управління природними ресурсами, який стимулюватиме залучення інвестицій до одного з найперспективніших сегментів економіки".

Нагадаємо, 16 травня Комісія з питань вищого корпусу державної служби прийняла рішення перенести конкурс на посаду голови Держгеонадр. Причина – відсутність кворуму, а саме двох третин із 10 членів комісії мають бути присутні для кворуму. 3 осіб, однак, не з’явилося. Відтак, конкурс перенесено на 23 травня. Окрім того, за 5 днів до проведення конкурсу, 18 травня, Кабінет міністрів України призначив нового т.в.о. голови – Олега Кирилюка – та першого заступника голови Держгеонадр – Миколу Фощія. Однак, це урядове рішення зупинив Окружний адміністративний суд м. Києва.

Відзначимо, що Олег Кирилюк – це колишній "регіонал" та начальник Держархбудінспекції у Житомирській області. Натомість, проти Миколи Фощія відкрито кримінальне провадження: чиновника зі скандалом звільнили з посади керівника держпідприємства "Південукргеологія" через нецільову розтрату коштів та мільйонні заборгованості з виплати заробітних плат, а відтак – саме він довів одне з найбільших геологічних підприємств України до банкрутства.

Теги: Політика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Где заканчивается Украина
сьогодні, 09:15 Где заканчивается Украина
Павло Казарін 331
Украина заняла 90-е место в рейтинге стран мира – нужно что-то менять!
сьогодні, 08:09 Украина заняла 90-е место в рейтинге стран мира – нужно что-то менять!
Блог Соцмережі 1795
Фашизм заразителен
22 травня, 22:08 Фашизм заразителен
Дмитро Бєлобров 3389
Як Путін із глузду з’їжджає. Хроніка одного безумства
22 травня, 21:01 Як Путін із глузду з’їжджає. Хроніка одного безумства
Наталія Лебідь 5648
Два мільярди – за відкати
22 травня, 20:30 Два мільярди – за відкати "папєрєдників", або чому нас лякають зупинкою столичного метро?
Тетяна Мартинюк 431
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня , 23:35
Воєнний стан у деталях: хто, як і коли
 13 лютого , 16:30
Росія поставила ультиматум терористам "ДНР"
3 лютого , 19:33 9
Олександр Домбровський побудував вінничанам хірургічний центр за 40 млн гривень
 24 листопада 2016 , 15:45
На Україну суне значне похолодання
5 травня , 19:18
Як ведучі Євробачення зіграли хіти конкурсу: з’явилося відео
12 травня , 10:20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук