Іноземні експерти закликають до прозорого проведення конкурсу на голову Держгеонадр

Американська торговельна палата в Україні звернула увагу на важливість обрання голови Державної служби геології та надр України прозоро та згідно із законодавством.

Про це міжнародна організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Конкурс на цю посаду має відбутися вже завтра, 23 травня.

Як йдеться у відповідному зверненні, "проведення конкурсу у суворій відповідності до законодавства та на відкритих засадах, зможе стати запорукою необхідного реформування галузі та забезпечення раціонального підходу до управління природними ресурсами, який стимулюватиме залучення інвестицій до одного з найперспективніших сегментів економіки".

Нагадаємо, 16 травня Комісія з питань вищого корпусу державної служби прийняла рішення перенести конкурс на посаду голови Держгеонадр. Причина – відсутність кворуму, а саме двох третин із 10 членів комісії мають бути присутні для кворуму. 3 осіб, однак, не з’явилося. Відтак, конкурс перенесено на 23 травня. Окрім того, за 5 днів до проведення конкурсу, 18 травня, Кабінет міністрів України призначив нового т.в.о. голови – Олега Кирилюка – та першого заступника голови Держгеонадр – Миколу Фощія. Однак, це урядове рішення зупинив Окружний адміністративний суд м. Києва.

Відзначимо, що Олег Кирилюк – це колишній "регіонал" та начальник Держархбудінспекції у Житомирській області. Натомість, проти Миколи Фощія відкрито кримінальне провадження: чиновника зі скандалом звільнили з посади керівника держпідприємства "Південукргеологія" через нецільову розтрату коштів та мільйонні заборгованості з виплати заробітних плат, а відтак – саме він довів одне з найбільших геологічних підприємств України до банкрутства.