Іноземні ЗМІ оприлюднили ім'я автора компромату на Трампа

Стало відомо ким насправді є та людина, яка збирала компромат на 45-го президента США Дональда Трампа, який використала Росія.

Ним виявися колишній співробітник британської таємної розвідки MI-6 Крістофер Стіл, передає Reuters.

За словами колишніх колег автора компромату, екс-розвідник кілька років працював у Парижі та Москві під дипломатичним прикриттям, а потім його місцем роботи стало британське Міністерство закордонних і справ націй Співдружності у Лондоні.

Після того, як Стіл пішов із розвідки, він працював на ФБР, якому постачав матеріали щодо корупції у ФІФА.

Зазначається, що саме ця його продуктивна діяльність дала деяким американським чиновникам підстави вважати, що компромат на Трампа є вартим уваги. Зокрема, про це і йшлося у матеріалах, які оприлюднив ресурс Buzzfeed 10 січня.

Додамо, що в 2009 році Крістофер Стіл заснував детективне бюро Orbis Business Intelligence, яке допомагало англійській асоціації футболу розслідувати незаконну діяльність ФІФА.

Згодом вашингтонська фірма політичних досліджень FusionGPS, діючи від імені анонімних активістів "Республіканської партії", замовила Стілу збір компромату на Трампа, який боровся в той час за кандидатство у президенти від "республіканців".

За інформацією ВВС, досьє на Трампа замовив Джеб Буш – брат Джорджа Буша та один із 16 його суперників на праймеріз.

Зауважимо, що Стіл продовжував працювати за контрактом з FusionGPS і після обрання Трампа кандидатом в президенти, однак ця інформація поки є непідтвердженою.

Стіл почав співпрацювати з ФБР щодо збору компромату на Трампа в липні 2016 року, однак 8 листопада (за місяць перед початком виборів) припинив таку діяльність через слабкий прогрес з боку бюро.

Після цього, як пише Reuters, посилаючись на власні джерела, ФБР почало збирати інформацію щодо Трампа та його оточення, співпрацюючи з росіянами, щоправда за кілька тижнів до 8 листопада практично припинило цю роботу через ризик втручання у хід виборів.

До слова, отриманий Стілом компромат кілька місяців циркулював у середовищі провідних засобів масової інформації, але ні в інформаційних агенціях, ні в правоохоронних і розвідувальних структурах ці дані підтвердити не змогли.

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Нагадаємо, на початку січня 2017 року іноземні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія має компромат на Трампа, включно з відео сексуального характеру, які зняли, коли американець перебував у Москві.



Згодом Трамп на першій великій прес-конференції заявив, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Крім того, російська влада також спростувала достовірність компромату.