Іноземці спробували провезти в Україну заборонену символіку

На українсько-молдавському кордоні українські прикордонники затримали двох іноземців, які спробували провезти банери із забороненою символікою.

Про це пише УНІАН.

Йдеться про банери із комуністичною символікою, яка заборонена в Україні.

В результаті ці банери вилучили, а порушникам відмовили у перетині українського кордону.

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