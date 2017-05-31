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Інспектор спецбатальону влаштував стрілянину у Харкові

13:21, сьогодні 531 Читать новость на русском
Стрілянина у Харкові
Стрілянина у Харкові / uapress.info

Вчора, 30 травня, на одному з місцевих ринків Харкова сталася стрілянина. Постріл у повітря зробив старший інспектор спецбатальйону "Харків-1".

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Харківській області на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що чоловік був не на службі, без табельної зброї та у цивільному.

За допомогою свого травматичного пістолета чоловік намагався вгамувати підприємця, який агресивно поводився з жінкою-продавцем. Чоловік проігнорував словесне зауваження, а погроза викликати поліцію ще більш його розлютила, й він кинувся на інспектора.

Аби вгамувати дебошира патрульний зробив постріл у повітря. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Триває й службова перевірка. У разі доведення вини, інспектора чекає дисциплінарне покарання.

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Теги: Кримінал Поліція Харків Зброя
Джерело: 24 Канал
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