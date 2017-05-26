Instagram зробив зручнішими переписки в Direct: опис нововведень

Розробники додатку Instagram спростили особисту переписку в соцмережі.

Тепер в Instagram є нова функція: ви можете вільно надсилати посилання на різноманітні сайти. Вони одразу ж стають активними та з’являється прев’ю, як в популярних месенджерах.

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Раніше будь-які посилання на сторонні ресурси блокувались автоматично. Крім того, посилання тепер можна розміщувати і в своїх історіях: останнє оновлення для історій дозволяє шукати їх по геолокації.

Ще одне нововведення – фотографії в Direct тепер можна надсилати не обрізаючи їх. Раніше їх потрібно було зменшувати до квадрата.