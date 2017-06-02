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Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України

ЦРУ 08:06, сьогодні 132 Читать новость на русском

За роки незалежності, в Україні лишилися крихти державного майна. Політики, олігархи та й просто ділки за безцінь "роздерибанили" все, що було в країні: заводи, землі та надра. Та у порівнянні з ними, "дерибан" майже не зачепив майно та землі Національної академії наук України.

Її власність навіть важко оцінити в грошовому еквіваленті. Майже важко, але все ж таки, можливо, бо процес вже рушив і упевнено набирає обертів. Україна невпинно втрачає наукову міць, адже щороку з країни виїжджають молоді та перспективні науковці, які чітко розуміють, що тут їхні перспективи, як і знання чи ентузіазм, нікому особливо не потрібні.

Тож Академія наук перетворюється у VIP-гурток пенсіонерів. І доки одні працюють не покладаючи рук, верхівка НАН України удає, що не помічає, як розкрадають державне майно.

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А це мільйони квадратних метрів, плюс, якщо взяти землю, то сотні гектарів, на які вже поклали очі охочі до легкої наживи ділки. Не гаючи часу, вони вже просочилися у лави науковців заради своїх корупційних схем.

Як легендарний завод Патона, його винаходи та навіть ім'я самого Патона опинилися у приватних і нечистих на совість руках – дивіться у програмі журналістських розслідувань "ЦРУ".

Теги: ЦРУ Корупція освіта наука Розслідування
Джерело: 24 Канал
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