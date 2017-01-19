"Інтер" не варто закривати, – глава Нацради

Телеканал "Інтер" не варто закривати за порушення у контенті.

Про це заявив в інтерв'ю ЛІГА.net глава Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.

Я не вважаю, що телеканал Інтер потрібно закривати. Точніше, якщо закривати, то не руками Нацради,

– зазначив він.

Артеменко пояснює, що треба вивчити ситуацію і, якщо "Інтер" справді незаконно отримав ліцензію, йти до суду і позбавляти ліцензії.

"Але за сюжет потрібно карати, виховувати, змушувати підписувати кодекс етики", – зазначив глава Нацради.

Нагадаємо, 4 вересня біля будівлі телеканалу "Інтер" у Києві почались акції протесту. Там відбулися сутички, які згодом призвели до підпалу будівлі.



У ніч проти 22 листопада невідомі знову закидали пляшками із запальною сумішшю будівлю "Інтера".