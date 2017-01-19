Інтерпол не розшукуватиме Муженка та бійців АТО на вимогу Росії

Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженко за запитом Росії.

Про це заявив начальник Укрбюро Василь Неволя, повідомляє "Українські Новини".

Він додав, що раніше Росії було відмовлено в розшуку глави МВС Арсена Авакова та екс-губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського.

Росія також просила оголосити в розшук начальника Генштабу і командирів військових частин, що беруть участь в АТО.

Відповідь була такою ж... Це суперечить статуту і правилам діяльності Інтерполу,

– наголосив Неволя.

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Він вважає, що ці рішення свідчать про те, що робота Інтерполу не стала заангажованою щодо України після обрання віце-президентом організації росіянина Олександра Прокопчука. Неволя наголосив, що Інтерпол ретельно досліджує всі матеріали, які скеровуються як від України, так і від Росії.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо міністра оборони Степан Полторака, начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, в. о. командувача Нацгвардією Миколи Балана, а також командувача Сухопутними військами Анатолія Пушнякова за підозрою в застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни та геноциді.