Інтерпол не розшукуватиме Саакашвілі: прокурор Грузії дала пояснення

Правоохоронні органи Грузії, які оголосили в розшук екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі, не можуть розраховувати на допомогу Інтерполу.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповіла прокурор Головної прокуратури Грузії Натія Сонгулашвілі, коментуючи інформацію про те, що прокуратура подавала Саакашвілі в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, проте документи не були прийняті.

"Я тільки можу сказати, що вже приблизно три роки Міхеїл Саакашвілі не є громадянином Грузії. Це, звичайно, ускладнює всі ці процеси. Наскільки я знаю, політика Інтерполу змінилася, і міжнародна поліція вже не дає згоди на розшук, якщо людина в іншій країні попросила політичного притулку", – розповіла Сонгулашвілі.

Читайте також: Стало відомо, куди Саакашвілі поїхав із Польщі: з'явились фото

"Точно знаю, що Інтерпол змінив свою політику. Через це, звичайно, всі ці вимоги розглядають по-іншому", – додала прокурор Головної прокуратури Грузії.