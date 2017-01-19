Інтерпол розшукує майже 2000 українців

На сьогодні в розшуку Інтерполу перебувають 1763 громадянина України.

Про це заявив керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василь Неволя, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

1763 українці перебувають в розшуку Інтерполу. Як правило, наші громадяни розшукуються за скоєння "популярних" злочинів – вбивств, грабежів, крадіжок... Більшу частину з них складають майнові злочини,

– сказав Неволя.

Він вважає, що ця цифра досить велика. У цьому контексті керівник українського бюро Інтерполу висловив думку про необхідність удосконалення процедури оголошення в міжнародний розшук, щоб за нетяжкі злочини не підключався весь складний механізм розшуку.

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