"Інтерсіті+" тимчасово не курсуватиме до Перемишля
11:36, сьогодні 996 Читать новость на русском
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Укрзалізниця тимчасово змінює рух "Інтерсіті+", що курсує за маршрутом Київ – Перемишль. На такий крок відомство йде у зв’язку із проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
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Таким чином із 16 по 27 жовтня "Інтерсіті+" до Перемишля курсуватимуть лише до станцій "Медика" у Польщі та "Львів" в Україні.
Для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку на автобуси до Перемишля та в зворотному напрямку.
"Поїзд прибуватиме на станцію Медика об 11:37, а в зворотному напрямку до Києва відправлятиметься зі станції Медика о 16:22", – повідомили у прес-службі.
Джерело: 24 Канал
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