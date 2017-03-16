"Інтеру" доведеться навчитися цькувати Авакова українською, – медіаексперт про квоти

Закон про квоти є складовою політичної боротьби "Народного фронту" проти "Опозиційного блоку", адже у першу чергу постраждають російськомовні медіа, які належать депутатам "Опоблоку".

Так прокоментував сайту "24" медіаексперт Отар Довженко рішення Верховної Ради схвалити закон про україномовні квоти на телебаченні.

За його словами першими відчують дію закону у випадку його остаточного ухвалення такі медіагрупи каналів, як "Інтер" та "Україна", а також "News One" та інші російськомовні телеканали у східних та південних регіонах країни.

Не дивно, що головними ініціаторами є депутати від "Народного фронту", проти яких віддавна веде війну канал "Інтер": йому доведеться навчитися цькувати Авакова та Пашинського українською мовою,

– переконаний експерт.

"Ще рік тому я б із упевненістю сказав, що закон не має шансів – його неодмінно заблокують лобісти великих медіагруп, зацікавлених у демонстрації російськомовного контенту. Але зараз парламент настільки наелектризований, що можливо все", – зазначив експерт.

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Натомість Довженко запевнив, що недостатньо ухвалити закон про квоти. Ще треба забезпечити його виконання. Для цього Національну раду з питань телебачення і радіомовлення доведеться перетворити на повноцінний наглядово-каральний огляд.

Нацрада вже може штрафувати, але робить це досить неохоче, попри те, що її теперішній склад є проукраїнським і досить войовничо налаштованим. Можливо, якщо це зміниться, і каральний механізм запрацює ефективніше, "Інтер", "Україна", "СТБ" і "Новий канал" будуть змушені українізувати свої шоу та перекладати серіали,

– вважає експерт.

Крім того, Отар Довженко вважає, що влада, обмежуючи гравців ринку, має зробити крок назустріч – наприклад, скасувати заборону на рекламу тютюну і алкоголю, яка завдає медіаіндустрії великих збитків.

До слова, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нещодавно оприлюднила моніторинг, який свідчить що телеканал "Інтер" та "Україна" мають лише 26% української мови у ефірі.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про квоти на українську мову в телеефірі. Документ встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі не менше 75%.