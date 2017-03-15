Інцидент із силовиками в Раді зіграє проти Порошенка, – Лещенко

Присутність військових та поліцейських у сесійній залі є безпрецедентним явищем і зіграє проти президента та його оточення.

Про це у коментарі сайту "24" заявив народний депутат Сергій Лещенко.

Він висловив глибоке здивування з приводу подій, що сьогодні відбулися у Верховній Раді. На його думку, фракція БПП та "Народного Фронту" діяли в незаконний спосіб, провівши до сесії людей у камуфляжі та створили цим небезпечний прецедент.

Якщо звинувачувати Парасюка, то це треба робити відповідно до закону. А тут по "бєспрєдєлу" завели сторонніх людей. Тепер ніхто не знає, чим це закінчиться, бо у нас є різні політичні сили, які мають вплив на озброєні формування в цій країні,

– сказав Лещенко.

Сергій Лещенко також зазначив, що близький до президента Ігор Кононенко сприяв проникненню у сесійну залу Верховної Ради людей у камуфляжі.

Нагадаємо, зранку у сесійну залу парламенту зайшли люди у формі. Вони нібито мали пояснити з трибуни позицію поліції щодо конфлікту з Володимиром Парасюком біля Слов'янська. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд менш ніж через годину після початку ранкового засідання оголосила про його закриття.

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