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Інвестори чекають на реакцію влади на конфлікт Нацбанку і Ukrlandfarming, – ЗМІ

19:04, сьогодні 256 Читать новость на русском
НБУ
НБУ / Getty Images

Реакція президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на прохання Олега Бахматюка захистити найбільший агрохолдинг країни Ukrlandfarming від атак Національного банку стане маркером безпеки для інвестицій в українську економіку.

Про це пише "Обозреватель".

"Практика звернення до арбітра є традиційною для цивілізованих країн. Питання лише в тому, наскільки сучасна Україна відповідає цьому статусу. І відповісти на нього можуть тільки президент і прем'єр. Ситуація загострилася до краю і вимагає негайного втручання керівників держави. Олег Бахматюк свій хід зробив. Тепер черга за президентом і прем'єром, які повинні виступити медіаторами в дискусії", – мовиться в статті.

"Ми розуміємо, чия людина Гонтарева, і хто її захищає, не дивлячись на потужний тиск громадськості і вельми "яскраві" показники її роботи. У нас всі розуміють, звідки вітер дме, тому звертаються до гаранта", – зазначає керівник аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Відзначається, що глава НБУ перейшла до інформаційного тиску на Ukrlandfarming після невдалих спроб заарештувати майно власника. З осені минулого року Валерія Гонтарева поширює інформацію, нібито, компанії бізнесмена заборгували державі 38 млрд грн.

"У Бахматюка називають ці цифри такими, що не відповідають дійсності. Такої думки дотримуються і експерти, вважаючи, що Гонтарева таким чином намагається просто дискредитувати Бахматюка в очах інвесторів, створивши максимальні труднощі для розвитку його бізнесу. Кредитори, які розраховують повернути борг, так не діють. Так працюють рейдери, завдання яких, використовуючи заборгованість, відняти бізнес, який сподобався", – пише "Обозреватель".

На думку аграрних експертів, провокуючи проблеми для Ukrlandfarming, Валерія Гонтарева руйнує плани українських аграріїв на залучення інвестицій.

"Якщо така велика компанія, як агрохолдинг Бахматюка, не може домогтися від держави цивілізованого вирішення своїх питань, то це свідчить тільки про одне: в Україні немає гарантій прав власності. Це трагедія не тільки для компанії, але і для економіки країни... Якщо відкинути 40% валютних надходжень від експорту агропродукції, то долар сьогодні коштував би більше 40 гривень", – пояснює президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.

Видання наголошує, що президент і прем'єр повинні переконати главу Нацбанку припинити атаки на Ukrlandfarming і у відкритій дискусії на вищому рівні визначити порядок реструктуризації заборгованості компанії.

"Потрібно запросити порядних економічних експертів, які також повинні взяти участь в обговоренні. Якщо його учасники дійдуть до висновку, що план реструктуризації – а це дуже поширене явище, по суті, світова домовленість, – підходить, можна його прийняти. Якщо ж є якісь неекономічні, недержавні мотиви, а особистісні, то слід залучати громадськість, експертів, які повинні виступити арбітрами", – вважає екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко.

Як повідомлялося, на початку тижня Олег Бахматюк звернувся до президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з відкритим листом, в якому попросив захистити найбільший агрохолдинг країни Ukrlandfarming від тиску з боку Валерії Гонтаревої.

Теги: Політика Україна Володимир Гройсман Петро Порошенко Валерія Гонтарева НБУ
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