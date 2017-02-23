Instagram запустив нове оновлення: як користуватися

Так звані "каруселі" зовсім недавно ввійшли в застосування в мережі Instagram. Така функція можлива для показу до 10 фото і відео в одній публікації.
Нова функція доступна в додатку версії 10.9 для iOS і Android. Якщо ви не знаєте, як користуватись оновленням, дотримуйтесь наступних підказок:
– для створення публікації, зайдіть в розділ додатку, де ви додаєте фотографії і відео з вашої галереї;
– у нижньому лівому куті є спеціальна кнопка (тут також раніше були кнопки для створення колажів Layout та Boomerang), – натисніть її;
– тепер ви можете обрати у своїй галереї до 10 будь-яких медіа-файлів;
– перейдіть в розділ редагування публікації: у стрічці "каруселі" ви можете застосувати один фільтр для всіх медіа-файлів одночасно, або ж для кожного окремо;
– також ви можете міняти послідовність медіа-вкладень за допомогою довгого натискання на файли, – просто переміщуєте його пальцем вліво-вправо, куди вам завгодно;
– після редагування, по "старій схемі" ви можете добавляти текст і публікувати в світ Instagram.
У вашій стрічці та стрічці фотографій ваших друзів "каруселі" будуть позначатися двома і більше крапками в нижній частині публікації, або кількома білими шарами на самій фотографії.
Фото з відеоролика в Instagram.