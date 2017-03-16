iPhone вибухнув просто у руках в користувача – з’явилось відео

В Австралії iPhone 6 Plus вибухнув просто у свого користувача в руках. Чоловік якраз прийшов в сервісний центр, тож серйозних проблем вдалось уникнути.

Про це пише The Sydney Morning Herald.

Користувач майстерні опублікував відео, на якому видно, що чоловік розповідає про проблеми з телефоном і за кілька секунд з телефону пішов сірий дим.

"Уявіть, що це б сталося на 5 хвилин раніше, коли чоловік тільки їхав в сервіс", – прокоментував відео працівник майстерні.

Як припускає видання, вибух міг трапитись тому, що у телефоні була розбита батарея.

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