Іракські війська ведуть бої за університетський комплекс, в якому виготовляють хімічну зброю

Іракські урядові війська повернули під контроль понад чверть території міста Мосул – останнього опорного пункту угруповання "Ісламська держава" в Іраку.

14 січня тривають бої за університетський комплекс у східній частині міста, пише "Радіо Свобода". За словами іракської влади, в університетських лабораторіях бойовики виготовляють хімічну зброю.

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Уже кілька днів урядові сили, які захопили раніше три мости через річку Тигр, ведуть бої за четвертий.

Райони Мосула на захід від річки Тигр залишаються під контролем екстремістського угруповання.