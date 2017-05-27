Ірина Шейк через місяць після пологів вперше вийшла на подіум: з’явились фото

Супермодель Ірина Шейк взяла участь у гала-вечорі благодійного фонду amfAR.

Зірка не лише прийшла на вечір як гостя, але і взяла участь у модному показі. Для свого виходу Шейк обрала блискучу довгу сукня у грецькому фасоні із доволі глибоким декольте.

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Прихильники зірки одразу ж оцінили її фігуру та зазначили, що вона не змінилась та швидко прийшла у форму після пологів.

Ірина Шейк після пологів

Ірина Шейк на подіумі

Нагадаємо, лише у квітні Ірина Шейк народила дівчинку, однак це не заважає їй і далі продовжувати активне світське життя.