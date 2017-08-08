Ірландська співачка опублікувала відеозвернення, де розповіла про депресію та думки самогубства

Популярна співачка з Ірландії Шинейд О'Коннор вже не вперше шокує фанатів такими діями. Взимку 2015 року вона вже намагалась закінчити життя самогубством.

Про це розповіли на Daily Mail.

Цього разу 50-річна співачка опублікувала на своїй офіційній сторінці у Facebook відеозвернення до фанатів. На відео вона постає у сльозах та в очевидному відчаї.

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Виконавиця розповіла, що їй надзвичайно самотньо і зараз вона живе на окраїні Нью-Джерсі в мотелі. Відео було опубліковане 3 серпня з хештегом #OneOfMillions, що означає "Одна з мільйонів".



Мотель, в якому живе співачка Шинейд О'Коннор

У моєму житті немає абсолютно нікого, крім мого психіатра, наймилішої людини на землі, котрий каже, що я – герой. І це лише одна чортова річ, котра залишає мене живою на цей момент. І це – жалюгідно. Я хочу, щоб усі знали, що це таке, тому я записую це відео. Психічна хвороба, це як наркотики,

– в розпачі звернулась заплакана співачка.

Через декілька днів після публікації відео, на її сторінці з’явилось інше звернення, написане від її імені сторонньою людиною.

"Привіт всім! Я пишу тут за прохання Шинейд, щоб всі, хто її любить, знали, що вона в безпеці і не намагається вкоротити собі життя. Вона оточена любов'ю та отримує необхідну турботу. Вона просила, що це було опубліковано, тому що вона знає, як ви хвилюєтесь за неї. Я не буду відповіжати на будь-які питання, тому, будь ласка, зрозумійте. Сподіваюсь, це заспокоїть вас", – йдеться у повідомленні.

Пропонуємо послухати один з її найпопулярніших хітів:

Нагадаємо, що раніше сайт "24" повідомляв про трагічну смерть лідера гурту Linkin Park Честера Беннінгтона, який покінчив із життям самогубством. Згодом слідчі Лос-Анджелеса підтвердили факт інциденту.