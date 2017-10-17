"Ісламська держава" готувала теракт на концерті Кіркорова, – ЗМІ

Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" готували вибух на концерті співака Філіпа Кірковорова в столиці Дагестану Махачкалі.

Про це пвідомляє "РБК" з посиланням на джерело близьким до ФСБ.

Концерт мав відбутись 6 липня цього року. Теракт здійснити не вдалося, проте що саме завадило зловмисникам, не повідомляється.

Всі затримані працювали на будівництвах у Махачкалі, а в липні цього року присягнули ватажку "ІД" по інтернету. Габібулу Хаодузова, Саміра Ібрагімова та Хідірнебі Казуєва затримали 14 жовтня у Москві та Махачкалі. За даними видання, Габібула Халдузов вважався найбільш досвідченим із членів осередку і зв'язувався з допомогою месенджера Telegram із бойовиками "Ісламської держави".

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У день концерту Кіркорова зловмисники також планували скоїти напад на поліцейських у Махчкалі. 30-річний Габібула Халдузов запропонував Саміру Ібрагімову і Хідірнебі Казуеву зробити це в міському парку 50-річчя Жовтня. Бандити мали напасти на співробітників патрульно-постової служби та відібрати у них вогнепальну зброю, після чого сховатися.

Зловмисники взяли з собою три ножі та сокиру і почали стежити за двома поліцейськими, але навколо було багато людей, а правоохоронці довго розмовляли з двома жінками. Через це напад скоїти не вдалося.