"Ісламська держава" готує хімічну атаку в Британії, – міністр

Ісламська держава готує атаки у Великій Британії. В хід планує пустити хімічну зброю.

Про це в інтерв'ю заявив міністр безпеки країни Бен Уоллес.

Урядовець наголосив: терористи Ісламської держави самі виготовляють отруйний газ іприт і часто використовують його у Сирії та Іраку. Тепер мета бойовиків - якнайбільша кількість жертв в Об'єднаному королівстві.

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Чиновник закликав британців бути насторожі, адже ворог, на його переконання, глибоко проник у британські владні та військові структури.