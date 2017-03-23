"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад у Лондоні, в результаті якого загинули три людини і кілька десятків постраждали.

Про це повідомляє Associated Press. У повідомленні нападник, ім'я якого поки не повідомлялося, названий солдатом "ІД".

Нападника застрелила поліція. Його ім'я британські правоохоронні органи поки не розкривали. За словами прем'єр-міністра Терези Мей, він був громадянином Великобританії і знаходився в полі зору спецслужб за підозрою в екстремізмі.

Після теракту було затримано сім осіб. Інформації про ступінь їх причетності до пригоди поки немає.

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Нагадаємо, 22 березня невідомий чоловік на автомобілі збив кілька десятків людей біля парламенту Великобританії в Лондоні, а потім напав з ножем на поліцейського. В результаті загинули три людини (в тому числі поліцейський), близько 30 осіб постраждали.