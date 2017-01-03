"Ісламську державу" знищать у 2017 році, – The Economist

В 2017 році світ зможе позбутися терористичного угруповання "Ісламська держава", проте це не означає, що Ірак чи Сирія повністю позбудуться терористичної загрози.

Про це повідомляє видання The Economist.

Багато екстремістів, які воювали за ІДІЛ, виживуть, як це було після знищення "Аль-Каїди" американцями в 2007–2008 роках. І основне завдання полягатиме в тому, щоб не дозволити їм шкодити далі. Найгірший сценарій — повернення чогось на зразок анархічних років "Аль-Каїди". У Сирії, схоже, і далі пануватимуть війна і терор. Але в найкращому разі бодай Ірак почне перетворюватися на нормальну країну,

– припустили автори статті.

В Сирії терористів ІДІЛ вже вигнали з більшої частини території, яку вони займали довгий час. Нині ж "Ісламська держава" перебазувалася в пустельні райони на сході країни — в місто Ракка та його околиці.

Автори публікації наголосили, що спільні дії курдських бойовиків, сунітського ополчення й інтенсивна американська та російська вогнева підтримка з великою вірогідністю зламають опір ІДІЛ ще у 2017 році.

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