Існує загроза введення надзвичайного стану у Львові, – Садовий

Через складну ситуацію з вивезенням сміття у Львові може дійти до введення надзвичайного стану.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у ефірі 24 Каналу.

"Кожного дня місто продукує 500-600 тонн відходів, які треба вивозити. Держава закрила існуючий полігон. Альтернативного немає. І прем’єр детально проінформований про всі нюанси. Замість того, щоб сказати, яким шляхом він буде допомагати місту вирішувати проблему, пропонуючи інші полігони, він говорить – який Садовий поганий", – говорить міський голова.

Садовий додав, що в Україні часто відбуваються різні техногенні катастрофи – мости валяться, будинки вибухають. Але ще ніхто ніде не притягував мерів до кримінальної відповідальності за це.

Ситуація у Львові дійсно є складна. В нас близько 37% майданчиків міста є переповнені і взагалі стоїть питання функціонування міста – як місто буде жити. Тому що не виключається момент введення надзвичайного стану. Але це вже держава буде робити,

– зазначив він.

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Як відомо, у місті вже піднімали питання щодо закриття шкіл і дитячих садочків через накопичення сміття.