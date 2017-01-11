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Іспанія відновить розслідування катастрофи українського Як-42

18:10, сьогодні 92 Читать новость на русском
Як-42
Як-42 / Фото з соцмереж

Іспанія вдруге спробує знайти винних у катастрофі українського Як-42, яка трапилася у 2003 році в Туреччині.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедаль пообіцяла відновити розслідування, щоб виявити всі обставини, пов'язані з авіакатастрофою.

Обіцянки де Коспедаль викликали широкий громадський резонанс в Іспанії.

Адвокат, що представляє інтереси родичів загиблих, Сантьяго Рамірес Карранса нагадав, що з самого початку Міноборони Іспанії стверджувало, що катастрофа сталася через помилку українських пілотів. Цю версію ніхто не оскаржував.

Однак незрозумілим залишалося питання, чому Міноборони зафрахтувало літак, розрахований на короткі перельоти та чому Міноборони не звертало уваги на скарги військових, які вже раніше літали на Як-42. Зокрема, військові говорили про поганий стан цих машин і непідготовленість екіпажів до міжнародних перельотів.

За словами адвоката, особливе занепокоєння викликало повідомлення турецької сторони про те, що в крові загиблих членів екіпажу був знайдений алкоголь. Відомо також, що українські літаки для транспортування військових до Афганістану не використав жоден союзник Іспанії по НАТО. Їх фрахтували хіба що для доставки вантажів.

Нагадаємо, український літак Як-42 зафрахтований Міноборони Іспанії для польотів до Афганістану, розбився при посадці для дозаправки в Трабзоні 26 травня 2003 року.

Теги: НАТО авіація
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