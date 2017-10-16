Іспанія висунула останній ультиматум Каталонії

Мадрид хоче почути відповідь від глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона щодо того, чи проголосив він минулого тижня у парламенті незалежність Каталонії, і висуває останній ультиматум.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Віце-прем'єр Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія прокоментувала лист лідера Каталонії Карлеса Пучдемона до прем’єр-міністра Маріано Рахоя, у якому він не дав чіткої відповіді щодо незалежності регіону та закликав Мадрид до діалогу.

Іспанський уряд вважає лист Пучдемона неприйнятним, оскільки він не задовольнив вимогу Мадрида.

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"Було не так вже й важко сказати "так" чи "ні", – заявила де Сантамарія, сказавши, що ситуація "навмисної плутанини" продовжується.

Тепер іспанський уряд очікує, що до 10 години (за місцевим часом) 19 жовтня Пучдемон "все виправить і внесе ясність". Вона відзначила, що Мадрид не відкидає діалогу, але він повинен відбуватися у рамках закону з максимальною ясністю.