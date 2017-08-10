Іспанський спецзагін затримав судно українських контрабандистів-наркоторговців

Суховантаж Lady Boss королівський спецназ взяв під контроль у Середземному морі, біля південного узбережжя Іспанії.

Іспанські правоохоронці затримали корабель з 11 українцями на борту. Саме там контрабандисти часто перевантажують наркотики.

За даними іспанської влади, під час огляду на судні виявили 600 мішків з гашишем вагою 18 тонн. Екіпаж з 13 осіб, 2 з яких громадяни Болгарії, заарештовано. За даними видання "Думская", серед моряків є жителі Одеси і області.

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