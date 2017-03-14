Історичний день – перший Ryanair приземлився в Україні: з'явились фото

Вперше в історії літак популярного лоукост-перевізника Ryanair приземлився в українському аеропорту.

Boeing 737-700 авіакомпанії Ryanair ввечері 14 березня здійснив посадку в київському аеропорту Жуляни, пише avianews.com.

Борт з реєстраційним номером EI-SEV, який використовується для літаків бізнес-авіації, вилетів з Дубліна рейсом FR67 і приземлився у Києві о 19:19.

Очевидці діляться в соцмережах історичними фото.

Ryanair уже в Жулянах pic.twitter.com/vR4dqVi8Bm — Mikhail Golub (@golub) 14 березня 2017 р.

Ну от, корпоративний Ryanair майже у Києві :) Чекаємо на прес-конференцію завтра? pic.twitter.com/Cd205BgYiw — HM Yazz (@yazzno) 14 березня 2017 р.

А тим часом літак Ryanair летить в Київ. Чекаємо завтра прес-конференцію! https://t.co/9LBcWm2fBq pic.twitter.com/gmNrgcAvZL — LowcostAvia (@LowcostAvia) 14 березня 2017 р.

На 15 березня запланована спільна прес-конференція міністра інфраструктури Володимира Омеляна з комерційним директором Ryanair Девідом О'Брайаном .

Раніше Омелян підтвердив, що лоукостер Ryanair починає роботу в Україні.

Нагадаємо, 7 березня міністр інфраструктури України Володимир Омелян обмовився що один з найбільших бюджетних авіаперевізників Європи 15 березня заявить про намір почати роботу в Україні.



Пізніше стало відомо, що в нідерландській версії сайту лоукосту Ryanair з'явились згадки про аеропорти Києва та Львова.