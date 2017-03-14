Історичний день – перший Ryanair приземлився в Україні: з'явились фото

Вперше в історії літак популярного лоукост-перевізника Ryanair приземлився в українському аеропорту.
Boeing 737-700 авіакомпанії Ryanair ввечері 14 березня здійснив посадку в київському аеропорту Жуляни, пише avianews.com.
Борт з реєстраційним номером EI-SEV, який використовується для літаків бізнес-авіації, вилетів з Дубліна рейсом FR67 і приземлився у Києві о 19:19.
Очевидці діляться в соцмережах історичними фото.
На 15 березня запланована спільна прес-конференція міністра інфраструктури Володимира Омеляна з комерційним директором Ryanair Девідом О'Брайаном .
Раніше Омелян підтвердив, що лоукостер Ryanair починає роботу в Україні.
Нагадаємо, 7 березня міністр інфраструктури України Володимир Омелян обмовився що один з найбільших бюджетних авіаперевізників Європи 15 березня заявить про намір почати роботу в Україні.
Пізніше стало відомо, що в нідерландській версії сайту лоукосту Ryanair з'явились згадки про аеропорти Києва та Львова.