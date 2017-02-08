Історик оприлюднив причини, чому Росія готується піти з Донбасу

Росія все ж готується покинути Донбас, оскільки широкомасштабна військова агресія тут може завершитися новими та серйозними проблемами для Кремля, прорахувати які не може навіть найкрутіший комп'ютер.

Таку думку висловив кандидат історичних наук Сергій Климовський, передає "Обозреватель".

Кремль, "ДНР" і" ЛНР" упродовж двох років мріяли вголос про наступ "укропів", а мрії мають властивість збуватися. Кремль тестував Трампа Авдіївкою, але після контратак ЗСУ сам злякався, і вирішив: мрія про настання починає збуватися. З переляку почав стріляти на всіх 400 кілометрах лінії фронту, який тримає "ДНР" і частково "ЛНР". Тій пощастило, – у неї фронт в основному на Сіверському Донці, тому "ЛНР" поводиться тихіше, і снарядів "військторг" їй відпускає менше,

– стверджує автор допису.

За його словами, скромні контратаки ЗСУ на Світлодарській дузі та у Авдіївці показали Кремлю, що фронт "побіжить" наввипередки із загородзагонами, що його підпирають, якщо за справу візьмуться навіть не бригада, а кілька батальйонів ЗСУ.

Де може бути прорив, – в Генштабі РФ не знають. Його можна очікувати майже всюди, а 20 тисяч вояків "ДНР" 300 кілометрів свого фронту не втримають, – занадто вони розкидані по теплих квартирах. Суцільної лінії окопів немає, і все не як у першу світову під Верденом. Все зовсім інакше, і не схоже навіть на другу світову, – тоді через лінію фронту "мішечники" не шастали,

– зауважив фахівець.

Історик також підкреслив, що Кремль очікує на прорив з боку українських воїнів на лінії Широкино – Пікуза, проте він може статися і під Докучаєвському, і під Дебальцевим, і під Ясинуватою.

Останнє місце є найбільш імовірним, оскільки дозволяє, якщо не звільнити частину Донецька, то зіпсувати все красиве життя "ДНР". Тому куратори і попередили Захарченка про усунення, якщо він здасть Ясинувату. На цій хвилі хтось із пропагандистів для нагнітання ситуації запустив фейк про українські танки під Новоазовськом, а його колеги взялися розвивати тему: Донецьк – Сталіно – Сталінград. Але Захарченко за всього свого та Кремля бажання не може перейменувати місто, – буде комікс: Сталінська народна республіка. Всі три слова між собою не дружать, а Москві доведеться говорити в ПАРЄ і ООН про Україну, яка воює зі сталіністами,

– пояснює Климовський.

Відтак, на його думку, Москва наразі перебуває у ситуації кішки, яка знає, чиє сало з'їла, і знає, що хвіст їй надеруть. Тому мучиться двома питаннями, коли будуть дерти і що в цьому разі робити: збігати або волати та дряпатися.

Під час контратаки під Авдіївкою в Кремлі вирішили: все, починають дерти, і стали волати в ефірі та дряпатися по всьому фронту. Через три дні дійшло: ще не деруть, – танки ЗСУ підтягнулися, але у Донецьк не в'їжджають. До того ж виникла інтрига розмови Порошенко з Трампом, дуже невчасно для Москви розбушувався Лукашенко, і схоже, події в Сирії починають розвиватися зовсім не так, як очікували в Кремлі. Перед Кремлем постало питання: вводити офіційно та масово війська на Донбас чи ні? Але тут Москва, нарешті, побачила, що виявилася у ямі, яку два роки старанно рили тупуваті Лавров і Чуркін, твердили про громадянську війну в Україні. Хто з ким і за що в ній воює, вони придумати не змогли, але всюди запевняють – на Донбасі одні українці воюють з іншими українцями,

– вважає кандидат історичних наук.

Крім того, науковець зауважив, що "російську весну", оголошену в 2014 році, Кремль з 2015 року офіційно намагається забути, і віддав цю тему в користування різним своїм маргіналам типу Гіркіна. Причина в тому, що "російська весна" створила прецедент для інших весен: татарської, китайської, чукотской і так далі, аж до єврейської весни всюди та німецької в Пруссії і в Поволжі.

Тому в разі масштабного наступу ЗСУ у Кремля виникають дві проблеми: технічна та політична. Перша – доведеться вводити регулярні війська та багато. Для початку 20-30 тисяч, тільки щоб утримати фронт. Політична, – під яким "соусом" їх вводити, оскільки не можна відправити у "відпустку" на Донбас три дивізії зі зброєю та технікою, попередньо звільнивши їх з армії. Позбавлення військових квитків підірве дисципліну в цій армії, а її пересування помітить з неба всевидюче око супутників США,

– зазначив експерт.

На його думку, Кремль технічно все ж може ввести війська, однак тоді кримський сценарій стане сигналом Китаю щодо захисту свого народу в Приамур’ї. Вввести війська щодо захисту "легітимного Януковича" також не можна, оскільки той дає покази у суді – у цьому випадку вторгнення теж піде за статтею: іноземна військова агресія, як і у Садама Хусейна.

У Кремлі розуміють, що начхати, як на санкції, на перспективу великої війни на декількох фронтах і конфлікт з усім світом не вийде. Тому реалістично готуються до війни і поспішно зміцнюють свій південний фланг від Астрахані до Ростова як можливий театр бойових дій. У Кремлі вже усвідомили: масове введення військ РФ на Донбас у відповідь на розвиток ЗСУ операцій щодо ліквідації терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" може завершитися новими та серйозними проблемами, прорахувати які не може навіть найкрутіший комп'ютер. Тому Кремль почав зондувати в інформаційному просторі варіант: зняття санкцій в обмін на відхід з Донбасу,

– підсумовує Климовський.

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