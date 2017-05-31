Історик пояснив, який капітал в України вкрав Путін

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Історія є не лише сукупним досвідом спільноти, а й суспільним і політичним капіталом цієї спільноти, який дехто хоче вкрасти, в тому числі і російський президент Володимир Путін.
Таку думку своїй сторінці у Facebook висловив відомий історик і керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Історія – це не лише нудна для когось наука, з хронологіями та спробами встановити зв'язок між подіями в минулому. Це ще й важливий сукупний досвід спільноти, який допомагає уникати помилок в майбутньому. Це суспільний та політичний капітал цієї спільноти. Капітал, який заробляють, розвивають, інвестують, або... крадуть,
– стверджує він.
Читайте також: Кремль програв Києву зі своїм Володимиром, – Tageszeitung
Відтак, на його думку саме останнім і займається президент Росії Володимир Путін, "продовжуючи звичну для російських імперців традицію привласнення чужого минулого".
Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.