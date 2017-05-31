Історик пояснив, який капітал в України вкрав Путін

Історія є не лише сукупним досвідом спільноти, а й суспільним і політичним капіталом цієї спільноти, який дехто хоче вкрасти, в тому числі і російський президент Володимир Путін.

Таку думку своїй сторінці у Facebook висловив відомий історик і керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Історія – це не лише нудна для когось наука, з хронологіями та спробами встановити зв'язок між подіями в минулому. Це ще й важливий сукупний досвід спільноти, який допомагає уникати помилок в майбутньому. Це суспільний та політичний капітал цієї спільноти. Капітал, який заробляють, розвивають, інвестують, або... крадуть,

– стверджує він.

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Відтак, на його думку саме останнім і займається президент Росії Володимир Путін, "продовжуючи звичну для російських імперців традицію привласнення чужого минулого".

Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.