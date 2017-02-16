Історія дослідниці з українським корінням, яка стала першою астронавткою Канади

Для Канади вона справжня героїня: її ставлять у приклад, а діти у шкільних творах пишуть, що хочуть бути подібними на неї.

Її біографія просто вражає різноманіттям професій, наукових звань і хобі. І головну роль тут відіграє батько – Едвард Бондар, чиї коріння з Івано-Франківській області, містечка Городенка.

Коли Роберта ще ходила до школи, її батько будує в підвалі справжню лабораторію, де донька проводить біологічні досліди. Улюблені подарунки на день народження – набори з хімії. А у вільний час вона майструє з картону моделі космічних апаратів.

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Мабуть, батько й не очікував, що незабаром не встигатиме за дипломами Роберти: загальна медицина, нейробіологія, зоологія, сільське господарство. Найкращим відпочинком від навчання й наукової діяльності стає спорт – вона й плаває, ходить в гори, стрибає з парашутом, пірнає, займається риболовлею і велоспортом, уміє керувати повітряною кулею та літаком.

Коли у 1983 році канадська космічна програма оголошує набір астронавтів, її заявка надходить чи не найпершою. На першому етапі з 4 тисяч претендентів обирають 6, на наступному їх скорочують до 2.

Кілька років підготовки і от нарешті день, якого вона так чекала – 22 січня 1992 року. Разом з 18 іншими астронавтами-чоловіками вона, не приховуючи свого захоплення, впевнено крокує до шатлу "Дискавері".

Роберта стане першою канадійкою, яка побуває в космосі. Місія тривала 8 днів, під час яких вона досліджувала, як поводяться пуголовки жаб, яйця креветок та мух за умов відсутності гравітації. Цікавила й можливість вирощувати в таких умов пшеницю та овес.

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Повернувшись на землю, Бондар зізнавалась, що тепер по-новому сприймає красу природи. Це надихнуло на ще одне хобі. Якщо раніше вона дивилася на світ через мікроскоп, то з цього моменту його замінив фотоапарат.

На зустрічах зі школярами вона закликає їх бути впевненими й рішучими. Особливо наголошує, що це потрібно дівчатам, які наважуються конкурувати з чоловіками. А рекомендує оточувати себе тільки тими людьми, які будуть заохочувати та надихати вас на шляху до мрії.