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Історія відважного українського винороба, який кинув виклик погоді у США

Зроблено в Україні 18:22, сьогодні 9 Читать новость на русском
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Доктор Костянтин Франк – українець, який зробив справжню революцію в американському виноробстві.

Штат Нью-Йорк здавна вважали непридатним для виноробства. Клімат настільки суворий, що нікому й на думку не спаде вирощувати тут виноград. Хіба лише типові американські сорти. Вони стійкі до морозу, але ж абсолютно не годяться для виробництва вина – надто сухі та кислі.

Здавалося, сонячна Каліфорнія назавжди залишиться виноробним монополістом. Так би й було, якби не одесит Костянтин Франк.

Утікаючи від Другої світової війни, він з сім'єю перебирався спочатку до Європи, а вже звідти – на східне побережжя США. Аби заробити хоч трохи грошей, влаштувався мити посуд у нью-йоркському кафе.

Його співробітники й не здогадувалися, що перед ними доктор наук із виноградарства, який ще донедавна відповідав за сади в Грузії та навіть на схилах Дніпра. Цілком випадково темою його дисертації були методи вирощування винограду в холодному кліматі.

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Звісно, до нього скоро дійшли чутки про невдалі спроби тутешніх виноробів. Минуло 5 років, доки одесит наважився запевнити їх, що тут запросто можуть рости сорти піно нуар, бордо чи ріслінг.

Його висміяли, але від свого задуму українець не відмовився. Серед когорти скептиків знайшовся лише один, який повірив українцю. У 1957 році вони починають експерименти й на подив усім збирають урожай ріслінга і шардоне.

Окрилений успіхом Костянтин Франк уже 1962 року купує землю та відкриває власне виробництво. Секретів не тримав. Для того, аби тут прийнялись вишукані європейські сорти, треба було вдосконалити кореневище виноградної лози. А саме взяти коріння американських сортів і прищепити до них європейські саджанці.

А інший секрет полягав в унікальному мікрокліматі біля озер льодовикового походження. Вони надзвичайно глибокі, тож не дозволяють землі промерзнути. До того ж їхнє плесо віддзеркалює сонячні промені, а це пом'якшує клімат.

До роботи взялися й дружина Євгенія і троє дітей. Сім'я вигадувала нові сорти вина, а довкола озер з кожним роком ставало все більше виноградників.

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Зараз довкола озер розрослися виноградні поля, з'явилося чимало конкурентів, та всі вони знають, кому завдячують – українцю, який відкрив для виноробів східне узбережжя США.

Теги: США Зроблено в Україні алкоголь українці
Джерело: 24 Канал
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