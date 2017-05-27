Італія не проти повернути Росію у G8, – Bloomberg

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Країна-господар саміту "Великої сімки" Італія зазначала, що ця зустріч повинна дати якомога сильніший поштовх для боротьби зі світовим тероризмом.
Окрім обговорення питань торгівлі, імміграції та зміни клімату, Італія наполягатиме на продовженні діалогу щодо санкцій проти Росії, пише Bloomberg.
Читайте також: Росію у "Великій сімці" не чекають, – експерт
Це пов'язано з тим, що РФ є важливим торговим партнером цієї країни.
Міністр закордонних справ Італії раніше сказав, що "за санкції платить Європа, а їх плоди пожинають Сполучені Штати", йдеться у публікації.
Італія також відкрита для можливості повернути Росію в G8,
– зазначає американське видання.
Нагадаємо, на Сицилії стартує саміт G7. Четверо з семи учасників – британський прем'єр Тереза Мей, її італійський колега Паоло Джентілоні, президент Франції Еммануель Макрон і американський президент Дональд Трамп братимуть участь у зустрічі "Великої сімки" вперше.