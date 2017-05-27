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Італія не проти повернути Росію у G8, – Bloomberg

09:15, сьогодні 375 Читать новость на русском
Італія хоче бачити Росію в G8
Італія хоче бачити Росію в G8 / Газета.ру

Країна-господар саміту "Великої сімки" Італія зазначала, що ця зустріч повинна дати якомога сильніший поштовх для боротьби зі світовим тероризмом.

Окрім обговорення питань торгівлі, імміграції та зміни клімату, Італія наполягатиме на продовженні діалогу щодо санкцій проти Росії, пише Bloomberg.

Читайте також: Росію у "Великій сімці" не чекають, – експерт

Це пов'язано з тим, що РФ є важливим торговим партнером цієї країни.

Міністр закордонних справ Італії раніше сказав, що "за санкції платить Європа, а їх плоди пожинають Сполучені Штати", йдеться у публікації.

Італія також відкрита для можливості повернути Росію в G8,
– зазначає американське видання.

Нагадаємо, на Сицилії стартує саміт G7. Четверо з семи учасників – британський прем'єр Тереза Мей, її італійський колега Паоло Джентілоні, президент Франції Еммануель Макрон і американський президент Дональд Трамп братимуть участь у зустрічі "Великої сімки" вперше.

Теги: Політика Велика сімка Санкції Москва
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