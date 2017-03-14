Італія розмістить 6 винищувачів в Ісландії

У рамках повітряної місії НАТО, крім винищувачів, до Ісландії прибудуть ще 150 військових ВПС Італії.

Загін буде локалізуватися до середини квітня 2017 року на одній із ключових авіабаз Атлантики – "Кеплавік". Про це повідомила прес-служба Альянсу.

Винищувачі "Тайфун" патрулюватимуть повітряний простір Ісландії.

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Нагадаємо, що італійці вдруге беруть участь у повітряній місії НАТО. З 2008 року союзники НАТО тричі на рік розгортають свою винищувальну групу в Ісландії.