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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Італійська партія підписала дружню угоду з путінською "Єдиною Росією"

14:39, сьогодні 155 Читать новость на русском
Маттео Сальвіні
Маттео Сальвіні / Польське радіо

Італійська право-популістська партія "Ліга Півночі" підписала у Москві угоду про співпрацю з пропутінською російською партією "Єдина Росія".

Про це повідомляє Польське радіо.

За словами голови "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні, основою порозуміння його партії з "Єдиною Росією" є спільна боротьба з незаконною міграцією та ісламським тероризмом.

Також італійські популісти вимагають скасувати санкції проти Росії.

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Додамо, "Ліга Півночі" вимагає автономії для півночі Італії, повернення до ліри, референдуму у справі дальшого членства Італії в Європейському Союзі та зупинки потоку іммігрантів.

Теги: Санкції Російська пропаганда Новини Росії
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