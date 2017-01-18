Італію заполонили природні катаклізми

Італія потерпає від землетрусів та лісових пожеж.
У центральній частині країни протягом години сталося аж три землетруси. Інформації про постраждалих поки немає.
Епіцентр поштовхів був за сотню кілометрів від столиці, її жителі теж відчули сильне тремтіння землі. У Римі евакуювали людей з метро та шкіл.
Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою у майже 5,5 балів.
Торік жертвами землетрусів, які також сталися в цій місцевості, стали 300 людей.
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І поки в одній частині Апеннін трясеться земля, в іншому – горять ліси.
Італійське місто Генуя охопили лісові пожежі. Пожежа почалась вчора і вогонь вже наблизився до будинків. Тож понад три сотні людей евакуювали з району Пеллі.
Приборкати вогнище намагаються рятувальники і літаки, їм допомагають добровольці.
Дороги, які пролягають через охоплені вогнем ліси – перекрили. Крім цього, в місті закрили школи задля безпеки дітей.
Наразі стихію приборкали, але роботи рятувальникам додають сильні вітри.
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