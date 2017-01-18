Італію заполонили природні катаклізми

Італія потерпає від землетрусів та лісових пожеж.

У центральній частині країни протягом години сталося аж три землетруси. Інформації про постраждалих поки немає.

Епіцентр поштовхів був за сотню кілометрів від столиці, її жителі теж відчули сильне тремтіння землі. У Римі евакуювали людей з метро та шкіл.

Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою у майже 5,5 балів.

Торік жертвами землетрусів, які також сталися в цій місцевості, стали 300 людей.

Читайте також: Унікальні кадри – в Італії раптово замерзли фонтани

І поки в одній частині Апеннін трясеться земля, в іншому – горять ліси.

Італійське місто Генуя охопили лісові пожежі. Пожежа почалась вчора і вогонь вже наблизився до будинків. Тож понад три сотні людей евакуювали з району Пеллі.

Приборкати вогнище намагаються рятувальники і літаки, їм допомагають добровольці.

Дороги, які пролягають через охоплені вогнем ліси – перекрили. Крім цього, в місті закрили школи задля безпеки дітей.

Наразі стихію приборкали, але роботи рятувальникам додають сильні вітри.