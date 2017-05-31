"Со мной в гробу мой украинский паспорт": Дорн у вірші пояснив свою громадянську позицію

Відомий український музикант Іван Дорн написав вірш, у якому пояснив свою громадянську позицію.
Виконавець записав відео, на якому декламує власний вірш. Поезію виконавець написав у відповідь на нещодавній скандал із неоднозначними відповідями в інтерв'ю.
Нагадаємо, що співак Іван Дорн вкотре опинився в центрі скандалу через свої неоднозначні коментарі у інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю. Коли його запитали, з чим пов'язаний такий разючий підйом української музики – виконавець це назвав сваркою "двох братів".
Пілся виходу цього інтерв’ю, у пресі та соцмережах розгорівся шалений скандал. Деякі юзери вже "поховали" Дорна та називали його зрадником України.
Іван Дорн у скандальному інтерв'ю з Юрієм Дудою
Після скандального інтерв’ю сам Іван Дорн досі нічого не коментував. За нього заступився його директор Андрій Гулик, який переконував, що Іван просто підібрав неправильні слова, а автори програми використали це проти нього.
Опубліковане відео – це перший коментар Івана Дорна після скандалу з інтерв’ю. Воно було опубліковане на сторінці виконавця в Facebook та має назву 11.04.17 — ∞.
У вірші Іван Дорн говорить:
Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране
Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне.
Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі –
А значит будут непременно вертеть меня вокруг оси.
Выдавливать из темы строки и капать в уши самый сок
Тем, кто сидит на этом соке, и не читает между строк.
В своей свободе современной я не учел тех всех людей,
Кто несвободен ежедневно посредством стен из новостей.
Те величали меня рьяно: главным предателем страны
Тупым уродом, наркоманом – всё знали с ног до головы.
Я не оспариваю мнение, но я при этом не сдаюсь,
И, к счастью, или, к сожалению, я музыкантом остаюсь...
Ребят, я слишком бородатый для ваших выбритых постов,
Я никогда не буду правдой, для тех, кто сам и есть таков.
Пусть знают те, кто желал мне страстно: покойся с миром, Дорн Иван
Со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятанный во внутренний карман.
Вірша Івана Дорна: дивіться відео