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"Со мной в гробу мой украинский паспорт": Дорн у вірші пояснив свою громадянську позицію

13:42, сьогодні 1799
Іван Дорн пояснив свою громадянську позицію
Іван Дорн пояснив свою громадянську позицію / Кадр з відео

Відомий український музикант Іван Дорн написав вірш, у якому пояснив свою громадянську позицію.

Виконавець записав відео, на якому декламує власний вірш. Поезію виконавець написав у відповідь на нещодавній скандал із неоднозначними відповідями в інтерв'ю.

Нагадаємо, що співак Іван Дорн вкотре опинився в центрі скандалу через свої неоднозначні коментарі у інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю. Коли його запитали, з чим пов'язаний такий разючий підйом української музики – виконавець це назвав сваркою "двох братів".

Пілся виходу цього інтерв’ю, у пресі та соцмережах розгорівся шалений скандал. Деякі юзери вже "поховали" Дорна та називали його зрадником України.

Іван Дорн у скандальному інтерв'ю з Юрієм Дудою

Іван Дорн у скандальному інтерв'ю з Юрієм Дудою

Після скандального інтерв’ю сам Іван Дорн досі нічого не коментував. За нього заступився його директор Андрій Гулик, який переконував, що Іван просто підібрав неправильні слова, а автори програми використали це проти нього.

Опубліковане відео – це перший коментар Івана Дорна після скандалу з інтерв’ю. Воно було опубліковане на сторінці виконавця в Facebook та має назву 11.04.17 — ∞.

У вірші Іван Дорн говорить:

Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране

Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне.

Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі –

А значит будут непременно вертеть меня вокруг оси.

Выдавливать из темы строки и капать в уши самый сок

Тем, кто сидит на этом соке, и не читает между строк.

В своей свободе современной я не учел тех всех людей,

Кто несвободен ежедневно посредством стен из новостей.


Те величали меня рьяно: главным предателем страны

Тупым уродом, наркоманом – всё знали с ног до головы.

Я не оспариваю мнение, но я при этом не сдаюсь,

И, к счастью, или, к сожалению, я музыкантом остаюсь...

Ребят, я слишком бородатый для ваших выбритых постов,

Я никогда не буду правдой, для тех, кто сам и есть таков.

Пусть знают те, кто желал мне страстно: покойся с миром, Дорн Иван

Со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятанный во внутренний карман.

Вірша Івана Дорна: дивіться відео

Теги: Соцмережі Іван Дорн LifeStyle
Джерело: 24 канал
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