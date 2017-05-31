"Со мной в гробу мой украинский паспорт": Дорн у вірші пояснив свою громадянську позицію

Виконавець записав відео, на якому декламує власний вірш. Поезію виконавець написав у відповідь на нещодавній скандал із неоднозначними відповідями в інтерв'ю.

Нагадаємо, що співак Іван Дорн вкотре опинився в центрі скандалу через свої неоднозначні коментарі у інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю. Коли його запитали, з чим пов'язаний такий разючий підйом української музики – виконавець це назвав сваркою "двох братів".

Пілся виходу цього інтерв’ю, у пресі та соцмережах розгорівся шалений скандал. Деякі юзери вже "поховали" Дорна та називали його зрадником України.

Іван Дорн у скандальному інтерв'ю з Юрієм Дудою

Після скандального інтерв’ю сам Іван Дорн досі нічого не коментував. За нього заступився його директор Андрій Гулик, який переконував, що Іван просто підібрав неправильні слова, а автори програми використали це проти нього.

Опубліковане відео – це перший коментар Івана Дорна після скандалу з інтерв’ю. Воно було опубліковане на сторінці виконавця в Facebook та має назву 11.04.17 — ∞.