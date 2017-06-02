Іванка Трамп засвітила в мережі картини на мільйони доларів

Дочка американського президента Дональда Трампа, – Іванка Трамп, часто публікує в мережі приватні фото зі свого маєтку. Декілька експертів вирішили оцінити картини, які є в колекції Іванки на її фотографіях.

Про це повідомляє видання Business Insider, посилаючись на Artnet.

Відповідні знімки з творами мистецтва Іванка Трамп публікує в мережі Instagram. Експерти зазначають, що в колекції Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера є деякі екземпляри, які можуть коштувати близько півмільйона доларів.

date night ? Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) Гру 17, 2016 о 4:45 PST



Картина Девіда Островські

"Стіни будинку на Парк-авеню вартістю 4 млн. доларів заповнені роботами як дуже дорогих, так і молодих митців, в тому числі Алекса Ісраеля, Дена Коліна, Нейта Лоумана, Алекса Да Корте і Девіда Островські. Іванка Трамп регулярно демонструвала колекцію в Instagram, позуючи перед художніми роботами в повідомленнях, пов'язаних з її бізнесом", - пишуть у виданні.



Картина Алекса Да Корте



З лівого боку: картина Нейта Лоумана, з правого – картина Дена Коліна



На знімку для Harper's Bazaar Трамп позує перед роботою Алекса Ісраеля

В джерелі також зазначають, що у фінансових звітах, Кушнер, старший радник і зять президента Трампа, не повідомляв про цю колекцію. Адже за американськими законами, федеральні службовці зобов'язані повідомляти про будь-які твори мистецтва, які вони зберігають в інвестиційних цілях і коштують понад 1000 доларів.

Проте адвокат Кушнера вже відповів на таку заяву, що його твори мистецтва використовується "тільки для декоративних цілей і подружжя зробило тільки один продаж".

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