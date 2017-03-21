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Івано-Франківськ засипало лапатим снігом: найкращі фото з мережі

07:44, сьогодні 1969 Читать новость на русском
Сніг в березні
Сніг в березні / Фото із соціальних мереж

Вчора, 20 березня, рясно засніжило Івано-Франківськ. Негода розпочалася ще зранку і тривала до обіду, лапатий сніг змінював дощ, а потім знову йшов сніг.

За плюсової температури сніг швидко танув, тому кучугур не утворилося. Синоптики назвали сніг на Прикарпатті цілком прогнозованим явищем, бо в горах узагалі випало з півметра снігу.

А от користувачі у соцмережах дивуються такій негоді та радо діляться фотографіями.

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А за вікном... ЗНОВУ ЗИМА . . . любимі котятки як вам погода? ? Вже встигли знову витягнути з глубін Нарнії свої пуховики і заховати косуху яку ви віднайшли у весінніх куртках в надії на 20+ найближчим часом? Я вже! ? . . . PS. З самого початку хотіла до вас звернутися за "порадою"! Якщо не важко то напишіть в коментарях фільми на ваш смак, бо вже "все" передивилася і хочеться чогось новенького... буду дуже вдячна?? . . . #archivephoto#snow#girl#me#vscocam#visualsgang#visualsoflife#mblgrphy#freedomthinkers#ig_worldclub#huntgramukraine#liveauthentic#instagood#ukraine_blog#ukraine_vsco#instagood#insta_frankivsk#art#photo#instaphoto#frankivsk#ivanofrankivsk#frankivskgram#blogger#girl#vsco#vscoua#vscoukraine#follow#followme

Допис, поширений користувачем @shibaku_13_

Весняний сніг/ Spring snow

Допис, поширений Bogdan Dosiuk (@bogdan_dosiuk)

Ну і що тут скажеш...? ???? #весна#березень#знову#сніг#ХОЧУ#ТЕПЛА ?

Допис, поширений irahrybowska (@wolodymyriwna_)

Окрім того, вчора йшов невеликий сніг у Львові. Проте він теж змінився на дощ.

20 березня... #Львів #сніг #Митна

Допис, поширений Yuriy Tsymbaliuk (@jurassic_tsymbaliuk)

Теги: Україна Погода Негода в Україні Івано-Франківськ Львів
Джерело: 24 Канал
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