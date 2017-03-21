Івано-Франківськ засипало лапатим снігом: найкращі фото з мережі

Вчора, 20 березня, рясно засніжило Івано-Франківськ. Негода розпочалася ще зранку і тривала до обіду, лапатий сніг змінював дощ, а потім знову йшов сніг.
За плюсової температури сніг швидко танув, тому кучугур не утворилося. Синоптики назвали сніг на Прикарпатті цілком прогнозованим явищем, бо в горах узагалі випало з півметра снігу.
А от користувачі у соцмережах дивуються такій негоді та радо діляться фотографіями.
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Окрім того, вчора йшов невеликий сніг у Львові. Проте він теж змінився на дощ.