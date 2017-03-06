Із грошей сина Януковича зняли арешт

2 березня Печерський районний суд Києва зняв арешт із 312,5 млн грн коштів сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра Януковича, які надійшли в Міжнародний інвестиційний банк від Всеукраїнського банку розвитку.

Про це повідомляють "Українські Новини" із посиланням на постанову суду від 2 березня.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу, службові особи Всеукраїнського банку розвитку 10 січня 2017 року здійснили перерахування коштів у сумі 312,49 млн грн у Міжнародний інвестиційний банк.

У постанові Печерського райсуду від 25 січня сказано, що зазначені гроші є предметом кримінального правопорушення, а їх фактичним власником є Олександр Янукович.

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