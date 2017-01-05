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Із Львівської галереї зникла майже сотня унікальних стародруків

11:34, сьогодні 268 Читать новость на русском
Стародруки
Стародруки / ndu.edu.ua

У Львівській галереї мистецтв зникли 95 унікальних стародруків, вартість яких може досягати десятків мільйонів доларів.

Про це повідомив генеральний директор галереї Тарас Возняк.

За словами гендиректора, перевірили вони лише киричні стародруки.

Очевидно, що розкрадалося все це десятиріччями. Ми наразі ще не перевіряли стародруки німецькою, польською та іншими мовами. Вони є ще більше імпортопривабливими,
— розповів Возняк.

Керівництво галереї вже подало відповідні заяви до СБУ та поліції та заявили, що хочуть, аби справа набула максимального розголосу. Так, вони вважають, її неможливо буде "зам’яти".

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Теги: Україна гроші Культура Львів Пограбування Історія
Джерело: 24 Канал
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