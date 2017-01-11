Із секретного документа щодо Трампа випливла ще одна резонансна деталь

Росія підтримувала і допомагала Дональду Трампу протягом п'яти років.

Про це пише видання Buzzfeed, яке оприлюднило копію 35-сторінкового документа щодо зв’язків Трампа з РФ.

Режим у Росії підтримував новообраного президента США, щоб стимулювати розкол у Західному Альянсі.

Згідно з інформацією, зазначеною у скандальному документі, Дональд Трамп та його найближче оточення користувалися регулярним потоком розвідувальних даних від Кремля. Серед даних була інформація і про демократів та інших політичних суперників.

Як стверджує колишній офіцер російської розвідки, Федеральна служба РФ скомпрометувала Дональда Трампа у Москві, щоб мати можливість його шантажувати.

Читайте також: За відео Трампа з повіями у Москві оголосили чималу винагороду

Нагадаємо, у США розгортається новий скандал за участі новообраного президента Дональда Трампа, даних розвідки і "російського сліду".