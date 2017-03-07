Із "сірої зони" незабаром виведуть 9 сіл, – Жебрівський

Через перенесення КПВВ Новотроїцьке у найближчі три місяці з "сірої зони" виведуть 9 сіл.

Про це у Facebook написав глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що КПВВ Новотроїцьке планують перенести за село Березове. Це майже на 8 км вглиб, ближче до лінії розмежування.

Після перенесення КПВВ із так званої "сірої зони" виведуть 9 сіл: Березове, Степове, Тарамчук, Славне, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Солодке.

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