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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Із СІЗО достроково вийшов фейковий "десантник", який побив журналіста НТВ

20:29, сьогодні 2269 Читать новость на русском
Інцидент
Інцидент / ren

Дні, які він провів у ізоляторі тимчасового тримання перед рішенням суду, йому зарахували до вказаних судом.

Олександр Орлов, який нещодавно напав на співробітника ЗМІ, вийшов із СІЗО завчасно, пише РІА.

Але вихід чоловіка на свободу не означає, що слідство завершено.

Попри те, що суд заарештував Орлова на 5 діб, його відпустили сьогодні, зарахувавши йому дні, які він провів у ізоляторі тимчасового тримання перед рішенням суду,
– розповів співрозмовник агентства.

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Теги: Новини Росії Російська пропаганда
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