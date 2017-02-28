Із юним загиблим бійцем АТО попрощалися у Слов’янську

У Слов'янську попрощалися з морським піхотинцем Романом Напряглом, який напередодні загинув від кулі снайпера в зоні АТО.

Про це повідомляє "5 канал".

Тиждень тому Роману виповнилося 20 років. Хлопець закінчив Слов'янський коледж Національного авіаційного університету та пішов служити за контрактом у морську піхоту як зв'язківець.

Напрягло загинув на бойових позиціях поблизу селища Пікуза у Волноваському районі. Він кинувся на допомогу побратиму, якого поранив снайпер, і наступний ворожий постріл став смертельним для самого бійця. Хлопець помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

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Три роки тому, коли в Слов'янську стояв підрозділ морської піхоти, Роман з ними познайомився і загорівся бажанням служити саме в морській піхоті. Диплом йому привезли вже в армію. Він пішов захищати батьківщину і він віддав найдорожче,

– розповів заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз.

Нагадаємо, 26 лютого внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий Роман Напрягло.