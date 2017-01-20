Із закриттям Roshen в Липецьку може бути так, як із обіцянкою про "безвіз", – експерт

Закриття кондитерської фабрики Roshen у російському Липецьку нагадує приказку: не минуло й трьох років. Дивним виглядає пояснення, що закривають її в зв'язку з політичною і економічною ситуацією. Адже, наскільки було відомо, існували плани розвитку цієї фабрики, відкриття нових магазинів.

Таку думку сайту "24" висловила політичний експерт Тетяна Лупова.

За її словами, ще невідомо, чи фабрику насправді закриють, оскільки це заплановано зробити в квітні.

До квітня ще треба дожити, щоб побачити, наскільки правдиві наміри Петра Порошенка. Або це буде як з обіцянкою про безвізовий режим. Якщо фабрику таки закриють, то, можливо, ми все-таки побачимо виконання хоча б якихось обіцянок президентом. Це необхідно. Питання тільки в тому, чому так довго цього не відбувалося,

– наголосила експерт.

Водночас, як зауважує Лупова, існують думки, що закриття фабрики пов’язане з підготовкою до можливих позачергових парламентських виборів.

"Продаж фабрики для піару – дуже дієвий механізм. Звичайно, все може бути, хоча юридичних підстав для позачергової кампанії немає", – зазначає політолог.

З іншого боку, як зауважує експерт, це потужний інформаційний привід для країни, який відволікає українців від більш актуальних проблем.

Українцям сьогодні важливіше, щоб Петро Порошенко не закривав фабрику в Липецьку, а для початку закінчив АТО, як він пообіцяв. Це більш на часі,

– наголосила Тетяна Лупова.

Нагадаємо, корпорація Roshen вирішила закрити скандально відому Липецьку кондитерську фабрику, що досі діяла на території РФ.