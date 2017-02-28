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Ізраїль запропонував арабськими країнами створити аналог НАТО

15:59, сьогодні 52 Читать новость на русском
Ізраїль запропонував створити аналог НАТО
Ізраїль запропонував створити аналог НАТО / unian.ua

Ізраїль запропонував Саудівській Аравії і іншим сунітським арабським країнам створити оборонний альянс за принципом НАТО для протидії Ірану.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt повідомив міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман.

Прийшов час абсолютно відкрито організувати формальний союз, коаліцію всіх поміркованих сил на Близькому Сході проти терору. Помірковані сунітські держави розуміють, що найбільшу небезпеку для них представляють не Ізраїль, не сіонізм, а Іран,
– заявив Ліберман.

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Прикладом такого альянсу Ліберман назвав НАТО. Ізраїль готовий допомогти арабським країнам в модернізації армій.

Помірковані арабські країни мають потребу в Ізраїлі більшу, ніж Ізраїль в них,
– зазначив міністр.

Теги: Політика Ізраїль НАТО Іран
Джерело: 24 Канал
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