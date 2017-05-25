Ізраїль вніс зміни у протоколи обміну розвідданих із США, – Foreign Policy

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман повідомив, що його країна вносить зміни у процес обміну даними розвідки із США.

Про це пише Foreign Policy, припускаючи, що такі дії можуть бути спричинені тим, що Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі розповів російському послу Сергію Лаврову секретну інформацію щодо "ІД", нібито отриману від Ізраїлю.

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Я можу підтвердити, що ми внесли точкові зміни і що між спецслужбами США та Ізраїлю існує масштабна співпраця. Ми прояснили з нашими друзями в Америці те, що повинні були прояснити,

– зазначив Ліберман.

Ліберман не пояснив, яким саме чином Ізраїль змінив процес обміну даними із США, зазначає видання. Однак сама по собі заява свідчить про незадоволення Ізраїлю "балакучістю" і необережними висловлюваннями Трампа.

"Не все потрібно обговорювати зі ЗМІ, про деякі речі треба говорити за зачиненими дверима", – підкреслив міністр оборони Ізраїлю.